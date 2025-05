Stephanie Lii traz show 'Hello Adele Tribute' a Porto Alegre nesta sexta-feira

Com o intuito de homenagear uma das maiores artistas do planeta, a cantora franco-brasileira Stephanie Lii vai trazer ao Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685) o Hello Adele Tribute nesta sexta-feira (16), às 21h. No palco, a promessa é de um espetáculo cheio de atenção aos detalhes, à altura da maior diva do cenário internacional da atualidade. Ingressos, em segundo lote, no Sympla, a partir de R$ 100,00.Inspirado na turnê recordista de público que a cantora britânica realizou há pouco em Las Vegas, a apresentação de Stephanie passará por diversos hits, como Hello, Easy on Me, Someone Like You, Set Fire to the Rain e Rolling in the Deep. Além do seu tributo à Adele, Stephanie também vai promover no Araújo Vianna um reencontro do coral Meninas Cantoras de Novo Hamburgo, que integrou o projeto Meninas Cantoras do Rio Grande do Sul. Sob a regência do maestro Daniel Valadares, ela fez parte do grupo há mais de 20 anos.