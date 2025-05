Gui Cicarelli e Hard Blues Trio unem forças em tributo a Stevie Ray Vaughan no Grezz

Na sexta-feira (16), a partir das 21h, o guitarrista paulista Gui Cicarelli e a banda gaúcha Hard Blues Trio apresentam no Grezz (Almirante Barroso, 328) o Tributo Stevie Ray Vaughan, pela primeira vez em Porto alegre. Ingressos, a partir de R$ 25,00, estão disponíveis no Sympla. Gui Cicarelli é um guitarrista de São Paulo que já tocou com nomes importantes da cena Blues e Jazz. Sempre foi alucinado por Stevie Ray Vaughan, e começou a desenvolver a ideia do tributo após muitos fãs do guitarrista norte-americano, ao assistirem o show do Gui, falarem o quanto gostam das interpretações feitas pelo artista.Os gaúchos da Hard Blues Trio, que também são amantes do Blues, de Vaughan e já acompanharam seu sobrinho, Tyrone Vaughan, agora se juntam a Gui para trazer este tributo para o Rio Grande do Sul.O repertório conta com músicas como Scuttle Buttin, Texas Flood, Wall Of Denial, Couldn't Stand the Weather entre outras, incluindo clássicos e algumas músicas menos conhecidas.