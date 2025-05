Peça estrelada por Vera Fischer e Leonardo Franco estreia em Porto Alegre no final de semana

A comédia romântica O casal mais sexy da América, escrita pelo dramaturgo estadunidense Ken Levine, chega até a capital gaúcha para uma temporada breve em Porto Alegre. Neste sábado (17), às 20h e domingo (18), às 18h, o time de atores composto por Vera Fischer, Leonardo Franco e Vitor Thiré sobe ao palco do Salão de Atos da Pucrs (av. Ipiranga, 6681) para apresentar o espetáculo que vem conquistando o público brasileiro. É possível adquirir ingressos no Sympla, por valores a partir de R$ 80,00.A narrativa de O casal mais sexy da América pretende discutir assuntos cotidianos e universais presentes na vida contemporânea. Na trama, temáticas como etarismo, igualdade de gênero, sonho, assédio e ética profissional são abordadas de forma envolvente e bem-humorada, provocando uma reflexão acerca dos desafios enfrentados por profissionais na indústria do entretenimento.Sob a direção de Tadeu Aguiar, a adaptação brasileira do texto de Levine conta com uma equipe célebre de atores e profissionais das artes cênicas. Além dos atores, também podem ser destacados nomes como Natália Lana, Ney Madeira, Dani Vidal, Sergio Martins, Sueli Guerra, Norma Thiré e Eduardo Bakr.