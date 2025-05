Noite dos Museus confirma nova edição no dia 29 de novembro

A Noite dos Museus, evento cultural gratuito da cidade de Porto Alegre, anunciou a data confirmada para sua nona edição. A iniciativa, que tem batido recordes de adesão a cada ano que passa, deve acontecer no dia 29 de novembro em 2025 e pretende contar com um circuito cada vez maior de visitação, que deve contar com 28 espaços culturais abertos das 18h até a meia noite na cidade de Porto Alegre. Da mesma forma que nos anos anteriores, o público presente poderá entrar em contato com o acervo artístico de todas as instituições culturais participantes na Noite dos Museus desse ano. Além disso, a programação também deve incluir uma agenda especial de shows e performances musicais, que estarão espalhadas por diversos pontos e regiões da cidade.O presidente do Instituto Noite dos Museus, Rodrigo Nascimento, destaca a importância e o simbolismo por trás da edição de 2025. "Embora já tenha passado um ano da enchente, a recuperação das atividades culturais e dos produtores, espaços e artistas locais ainda é lenta. E, com tudo o que aconteceu, é ainda mais importante voltar o nosso olhar para as instituições culturais e valorizar o patrimônio público”, afirma.