Martinho da Vila retorna ao palco do Araújo Vianna para celebrar seis décadas de carreira

Consolidado como um dos grandes nomes da música brasileira, Martinho da Vila volta à cidade de Porto Alegre para apresentar os maiores sucessos de seu repertório. O concerto acontece neste sábado (17), às 21h, e celebra a vida e obra do artista, que recentemente comemorou seu aniversário de 80 anos. Realizado no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), o evento tem ingressos disponíveis no Sympla, em valores entre R$ 140,00 e R$ 400,00.A apresentação deste final se semana pretende retomar a ancestralidade afro-brasileira, evidenciada através das composições de Martinho. No repertório, estão integradas canções como Canta Canta, Minha Gente, Disritmia e O Pequeno Burguês. Após seis décadas de carreira, o cantor e compositor segue demonstrando emoção e alegria em retornar aos palcos e se apresentar para os fãs que acompanham sua trajetória. Martinho já foi vencedor de inúmeros prêmio ao longo de seu percurso, incluindo o Grammy Latino por melhor disco de samba.