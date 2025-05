Raça Negra realiza concerto gratuito no Parque da Redenção

A banda Raça Negra volta a se apresentar na cidade de Porto Alegre com um show gratuito realizado no Parque da Redenção neste sábado (17). A apresentação, que tem início às 19h, faz parte da programação da Semana S do Comércio da capital gaúcha. No repertório do concerto, prometem estar presentes todos os sucessos que marcaram a trajetória musical da banda, incluindo canções icônicas como Cheia de manias, Ciúme de Você e É tarde demais. Além do show, a programação da semana também conta com uma série de outras atrações e atividades nas áreas de desenvolvimento empresarial, educação, lazer, saúde, esporte e turismo. Entre os demais destaques, está incluída, por exemplo, uma palestra com o jornalista William Waack, que, na noite de sexta-feira (16), deve falar sobre sua trajetória como comunicador e analista político, com 50 anos de carreira.