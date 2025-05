Liderado por Chrissie Hynde, grupo Pretenders traz seus hits ao Araújo Vianna

O grupo musical Pretenders, liderado pela cantora Chrissie Hynde, volta à América Latina para apresentar sua turnê mais recente no primeiro semestre deste ano. Neste domingo (16), às 20h, a banda sobe ao palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), em Porto Alegre, para interpretar canções do seu último disco Relentless, lançado em 2023. A abertura é a cargo de Nei Van Soria e os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, a partir de R$ 200,00.Já tendo passado pela Europa e pela América do Norte, a Relentless Tour reúne alguns dos maiores sucessos da trajetória do Pretenders. Além de canções como Let the sun come in e I think about you daily, integrantes do último disco, o concerto também pretende reunir hits como Back on the Chain Gang, I'll Stand By You e Don't Get Me Wrong, que marcaram a carreira de mais de quatro décadas do grupo.