Hendel e Pergolesi são os homenageados do novo concerto da Orquestra da Ulbra

A Orquestra da Ulbra retorna ao palco da Associação Leopoldina Juvenil (rua Marquês do Herval, 280) neste domingo (18) para interpretar o próximo concerto da série Domingo Clássico. O evento gratuito, que tem início às 19h, é dedicado aos compositores Georg Friedrich Handel e Giovanni Battista Pergolesi, dois dos grandes nomes do barroco europeu. Sob regência de Tiago Flores, a orquestra inicia a apresentação com a performance de dois concertos grossos: o o nº 2, interpretado em fá menor, e o nº 5, desenvolvido em ré menor. As duas peças foram compostas por Handel, e são consideradas algumas das mais maduras e complexas de sua trajetória musical.Em seguida, o repertório deve incluir a obra Stabat Mater, de Pergolesi, que é um dos grandes destaques da noite. Interpretada pelos solistas Cintia de los Santos e Carol Braga, a peça é conhecida por seu caráter expressivo e religioso, que a transformou no trabalho mais célebre do compositor.