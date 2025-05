Grupo 3030 leva show acústico de rap para o palco do Opinião

Neste final de semana, o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) recebe uma apresentação de um dos nomes ascendentes da nova geração do rap brasileiro, o grupo 3030. No concerto, que acontece às 21h de sexta-feira (16), os artistas pretendem interpretar faixas de seu novo projeto acústico, que também integraram o disco Voz e Violão, de 2024. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, entre R$ 75,00 e R$ 190,00.



Apesar de ser um grupo de rap, o 3030 ficou conhecido por realizar uma intensa mescla de gêneros musicais em suas canções. Nas composições do grupo, podem ser ouvidas influências claras de sonoridades diversificadas, transitando entre o samba, o jazz, o reggae, e outros.



No repertório desta sexta-feira, LK, Rod Rizz e Bruno Chelles prometem variar entre faixas de diversos momentos de sua carreira. Canções lançadas mais recentemente, como Mundo gira e Manhã de sol dividirão espaço com os grandes sucessos da banda, como Foda que ela é linda e Preciso saber.