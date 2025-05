Temporada de 2025 da série 'Música de Câmara' da OSPA estreia neste sábado

Neste sábado (17), a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) inicia sua série Música de Câmara 2025 com uma apresentação do Sexteto Schoenberg. O concerto tem início às 17h, no Complexo Cultural Casa da OSPA (av. Borges de Medeiros, 1501), com entrada gratuita.O grupo musical Sexteto Schoenberg é composto por seis instrumentistas da OSPA, incluindo o violista Cleverson Cremer, os violinistas Bernardo Gonçalves e Leonardo Bock e o violoncelista Rafael Sobrinho. Na setlist da apresentação, o grupo pretende apresentar obras provenientes do repertório camerístico, como a célebre peça Sexteto em ré menor, do compositor russo Alexander Borodin.Além da apresentação do final de semana, a série Música de Câmara deve contar com mais um conjunto de dez concertos instrumentais ao longo de 2025. Neste ano, a novidade é que o projeto passa a acontecer sempre aos sábados, às 17h, com entrada franca para todos os públicos.