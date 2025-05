Companhia Del Puerto lança projeto de preservação digital de seu acervo de flamenco

A Companhia Del Puerto, referência na difusão da dança flamenca no Brasil, lança um projeto de preservação digital de seu acervo de 25 anos. Com financiamento da Fundação Nacional das Artes (Funarte) e do Governo Federal, a iniciativa busca garantir a conservação e o acesso gratuito a registros históricos de espetáculos, pesquisas e memórias artísticas do grupo.O projeto prevê a digitalização e organização de mais de 3 mil fotografias, 60 registros de espetáculos e diversas gravações de ensaios e aulas. O material, atualmente armazenado em fitas VHS, CDs e pendrives, passará por um processo de recuperação e disponibilização online, ampliando o acesso para pesquisadores, artistas e escolas de dança. Entre os arquivos digitalizados, estão projetos como o premiado espetáculo Las Cuatro Esquinas (2015).O lançamento do projeto ocorrerá no dia 17 de maio de 2025, às 19h, na atual sede da Companhia Del Puerto (Av. Érico Veríssimo, 716). O evento será gratuito e contará com exibição de pequenos trechos do acervo e uma apresentação ao vivo da companhia. Haverá acessibilidade comunicacional, incluindo audiodescrição e tradução em Libras, além de estrutura arquitetônica acessível.“Queremos que este acervo seja um ponto de referência para a arte e para os artistas, especialmente nesses tempos de desvalorização e negligência com o setor cultural, setor este gerador de beleza e também de dividendos para o país”, afirma Daniele Zill, Diretora da DP e coordenadora do projeto. Além de documentar a trajetória da Del Puerto, o projeto tem um caráter educativo e pretende servir como ferramenta para escolas e pesquisadores. O acervo contribuirá para a preservação do flamenco no Brasil e sua interseção com outras linguagens artísticas, como as danças nativistas, o funk, a capoeira, além da formação de conhecimento acadêmico e da pesquisa em dança. O conteúdo digitalizado será disponibilizado em plataformas acessíveis ao público, incluindo o canal no YouTube da companhia, que foi reformulado para receber o material audiovisual, e o Portal MUD, plataforma digital voltada à valorização da dança no Brasil.