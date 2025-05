Espetáculo Adolescer comemora 23 anos com nova temporada em Porto Alegre

No mês exato em que completa 23 anos em cena, o espetáculo Adolescer estreia sua nova temporada no no Teatro CIEE-RS Banrisul (Dom Pedro II, 861). A montagem retorna neste domingo (18), às 18h, com elenco renovado, trazendo nove artistas que cantam, dançam e interpretam as dores e as delícias da transição da infância para a vida adulta. Ingressos no site Blueticket, entre R$ 30,00 e R$ 100,00.Nessa nova versão, o espetáculo mantém sua essência, colocando em pauta temas que atravessam gerações, como as dificuldades de se relacionar na escola e em casa durante essa fase turbulenta da vida, além das fortes emoções, como a ansiedade e a depressão. Assim como tem feito nas últimas duas décadas, a montagem também traz atualizações, abordando assuntos cada vez mais urgentes, como masculinidade tóxica, autoestima, solidão, parentalidade, cyberbullying, saúde mental e emocional e as novas estruturações familiares. A montagem também terá sessões nos dias 2 de julho, 13 de agosto, 7 de setembro, 5 de outubro e 5 de novembro. Ao final de cada sessão desta temporada, a diretora Vanja Ca Michel e o elenco farão um bate-papo de 15 minutos com o público.