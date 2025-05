Coletivo Favela Contest discute memória e identidade afro-brasileiros em nova mostra multimídia

O coletivo de skatistas e artistas da capital gaúcha Favela Contest lança a exposição de arte urbana Diáspora Returns nesta quinta-feira (15). A mostra, que estreia às 18h no Hanger Cultural (estrada do Nazário, 3150 - Canoas), reúne trabalhos produzidos em linguagens artísticas diversas, como fotografias e vídeos de realidade aumentada, e pretende realizar um processo de ressignificação do espaço urbano. O projeto tem visitação gratuita, aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h.



Com um acervo que reúne 18 peças artísticas, a exposição é uma realização resultante de um intercâmbio cultural desenvolvido entre o coletivo gaúcho e outros grupos de skatistas e artistas nigerianos em junho de 2024. A partir da união de obras que conectam as juventudes periféricas africana e sul-americana, a mostra pretende se aprofundar nas estéticas e ancestralidades que perpassam a vivência desses demográficos.



Além de exposição artística, o projeto também se define como um verdadeiro manifesto poético-político. De acordo com o coletivo, a Diaspora Returns pretende ser uma iniciativa simbólica, de cultivo da memória, do pertencimento, da identidade e da resistência africanas.