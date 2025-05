Ita Stockinger reflete sobre a subjetividade humana em exposição na Galeria Stockinger

A exposição Uma Metáfora para as múltiplas identidades e sentimentos, de Ita Stockinger, estreia nesta quinta-feira (15) na Galeria Stockinger (rua Luciana de Abreu, 450). A partir de oito obras, a mostra pretende explorar e evidenciar sentimentos que fazem parte da sensibilidade humana. O vernissage tem início às 18h30min e a visitação gratuita ocorre de terça a sexta-feira das 14h às 18h, e aos sábados das 9h30min às 13h30min.A mostra, que tem curadoria do artista André Venzon, surgiu de forma muito espontânea. Enquanto assistia um documentário na televisão, a artista observou o rosto de uma senhora que a impactou profundamente e, por sua intensa expressividade, tornou-se o centro de sua exploração artística, sendo traduzido em todas as telas que compõem a exposição.Através de suas obras, a artista transita por uma série de dualidades, abordando o limiar entre contradições como o belo e o estranho, ou o lúdico e o trágico. "Pinto o drama do ser e a realidade da existência, oscilando entre o encantamento e o abismo", afirma Ita.