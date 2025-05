Ospa faz concerto especial em homenagem a Erico Verissimo

O próximo espetáculo produzido pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), nesta sexta-feira (16), presta uma homenagem especial dedicada ao célebre escritor gaúcho Erico Verissimo. O concerto Noites de Vento, que tem início às 20h no Complexo Cultural Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1.501), pretende celebrar a vida e obra daquela que foi uma das maiores figuras da literatura do Rio Grande do Sul. Os ingressos custam entre R$ 10,00 e R$ 50,00, no Sympla, e o concerto também pode ser assistido gratuitamente através de uma transmissão ao vivo disponibilizada no canal do YouTube.Na apresentação desta sexta-feira, quem sobe ao palco na regência da orquestra é o maestro e compositor João Rocha. A solista da noite, por sua vez, é a clarinetista Ariane Rovesse, que interpreta a peça Concerto para Clarineta e Orquestra - que faz referência ao instrumento simbólico na obra de Verissimo.Entre os destaques da noite, encontra-se a estreia mundial da peça Abertura O Tempo e o Vento, encomendada especialmente pela orquestra para comemorar os 120 anos do nascimento do escritor. O carinho que existia entre o autor e o grupo musical é de longa data, conforme evidencia a famosa frase "Eu venho de uma cidade que tem uma orquestra sinfônica", exprimida orgulhosamente por Verissimo.