Jessie Jazz é a próxima atração do Novas Vozes do 373

O projeto Novas Vozes do 373, realizado no Espaço 373 (rua Almirante Barroso, 373) realiza sua terceira edição neste final de semana. Às 21h desta sexta-feira (16), quem sobe ao palco é a cantora Jessie Jazz, que faz uma apresentação de seu repertório autoral, conhecido por mesclar influências do jazz, do soul, do funk e do blues. Os ingressos estão disponíveis entre R$ 45,00 e R$ 90,00 no Tri.RS. Em suas apresentações, Jessie Jazz pretende refletir os comportamentos humanos, e apostar na força transformadora da arte. Nos palcos, a cantora realiza performances que apostam na sensibilidade, transmitindo ao espectador reflexões e sentimentos universais.O projeto Novas Vozes do 373, por sua vez, foi desenvolvido com o objetivo de construir uma cultura entre o público frequentador. De acordo com a organizadora Bruna Paulin, é muito significativo, para a iniciativa, dar visibilidade para nomes da cena musical local. "Um dos melhores jeitos de descobrir novos artistas, novas composições, é através da música ao vivo”.