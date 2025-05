Paysanos retorna para mais um Ocidente Acústico

O trio Paysanos volta ao palco do Bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) neste final de semana. O grupo musica, formado pelo vocalista Luiz Dallastra, o violonista Matheus Krummenauer e o baterista João Bauken, é a próxima atração do festival Ocidente Acústico, que acontece nesta quinta-feira (15), às 21h. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla e custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00.



Na apresentação desta semana, a banda pretende interpretar seu novo espetáculo, intitulado Folk Nativo Contemporâneo. Além do folk, o grupo também combina influências de diversos outros gêneros musicais, como o jazz, o rock e diversos regionalismos brasileiros.



No repertório do show, por sua vez, serão interpretadas tanto canções autorais, compostas pelos membros da banda, quanto releituras e versões de faixas de outros artistas. Entre os que terão suas músicas homenageadas, encontram-se nomes como Milton Nascimento, Beto Guedes, Mário Barbará, Cascavelletes.