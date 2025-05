Morre Johnny Rodriguez, célebre cantor mexicano de música country, aos 73

Morreu na última sexta-feira (9), aos 73 anos, o músico Johnny Rodriguez, o primeiro americano de origem mexicana a fazer sucesso na música country. Foi autor de canções como "Ridin' My Thumb To Mexico" e "That's the Way Love Goes".

A morte foi confirmada pela filha do cantor, Aubry Rodriguez, nas redes sociais. Segundo ela, o músico morreu em paz, rodeado pela família. A causa da morte não foi informada.

Juan Raoul Davis Rodriguez nasceu em 10 de dezembro de 1951 em Sabinal, no Texas, Estados Unidos, a cerca de 240 quilômetros da fronteira com o México. Foi o segundo filho mais novo, entre dez, de casal de mexicanos.

Começou a tocar violão aos sete anos, quando ganhou o instrumento do irmão, e desde então cultivava interesse pela música country.

Seu primeiro emprego na área foi aos 18, como cantor e assistente de palco no Alamo Village, atração turística do estado. Em 1971, aos 21 anos, se mudou para Nashville, no Tennessee, onde assinou contrato com a gravadora Mercury Records.

Seu disco de estreia, "Introducing Johnny Rodriguez", de 1973, ficou em primeiro lugar no Billboard Top Country Albums. O músico também venceu o prêmio de vocalista homem mais promissor daquele ano.

Ao longo de sua carreira, Rodriguez lançou mais de 25 álbuns e EPs, sendo o último deles "Johnny Rodriguez: Live From Texas", de 2011.

Em 2007, o cantor foi incluído no Texas Country Music Hall of Fame, que homenageia músicos de country do estado do Texas.

Johnny Rodriguez deixa a filha, Aubry Rae Rodriguez, e a mulher, Debbie McNelly.