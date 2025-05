Nova exposição internativa do Farol Santander reúne obras de oito artistas gaúchos

Até o dia 31 de agosto, permanece em cartaz no Farol Santander de Porto Alegre a nova exposição imersiva Em torno do sol - Monomento. Com entrada gratuita, a exposição reúne trabalhos de oito artistas visuais naturais do Rio Grande do Sul, que, através da produção artística, abordam temáticas como a passagem do tempo, a relação humana com a natureza e a percepção do meio ambiente no geral. No que diz respeito ao seu caráter interativo, a exposição utiliza uma mescla de instalações, elementos digitais e artes visuais, com o intuito de oferecer ao público visitante uma verdadeira experiência sensorial. Entre os artistas que assinam a autoria dos trabalhos, podem ser citados nomes como Andressa Cantergiani, Cássio Carvalho, Guilherme Dable, Leo Caobeli, Nelson Azevedo, Ricardo de Carli, Ricardo Aguiar e Selene Sanmartin."Em torno do sol – Monomento é o tempo condensado, suspenso entre o que já passou e o que ainda está por vir. É um lugar onde o passado e o futuro se encontram, criando algo novo e presente. Um espaço onde o que vemos e o que imaginamos convivem juntos," afirma André Severo, o curador da exposição.