Marcelo Delacroix interpreta canções inéditas no Teatro Oficina Olga Reverbel

O Teatro Oficina Olga Reverbel (praça da Matriz, s/n) recebe nesta quinta-feira (15), às 19h, o show Tempo Presente, nova atração que integra o projeto Mistura Fina. Desta vez, o artista Marcelo Delacroix apresenta uma seleção de faixas de seus discos autorais, além de mostrar uma gama de faixas inéditas, que começam a anunciar um novo trabalho que vem pela frente. A entrada é gratuita.



De acordo com o cantor, a apresentação pretende explorar detalhadamente os sentidos e significados das músicas. “As canções apresentadas em seu estado natural, como foram originalmente compostas, expõem os detalhes da harmonia e contrapontos entre voz e violão, possibilitando um mergulho mais profundo na interpretação”, explica.



No ano de 2025, a iniciativa Mistura Fina conta com um total de 30 apresentações, todas realizadas às quintas-feiras. Com curadoria de Arthur de Faria, a programação da nova edição do projeto apresenta artistas nacionais de destaque, além de trazer cantores locais, que têm dificuldade de conseguir visibilidade midiática.