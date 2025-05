Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz exploram as várias fases da música estadunidense no Instituto Ling

O Instituto Ling (rua João Caetano, 440) sedia a estreia da quinta temporada do projeto Audições Comentadas de Música Erudita nesta quinta-feira (15), às 19h30min. A iniciativa, que combina recitais ao vivo com aulas e discussões, tem seu primeiro evento de 2025 conduzido pelos pianistas e professores Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz. Ingressos no site e na recepção do instituto, entre R$ 19,80 e R$ 39,60.Nesta semana, o encontro pretende destacar a pluralidade presente na música norte-americana. Em uma verdadeira viagem no tempo, a apresentação explora a influência cinematográfica da costa oeste, passa pelo culto aos musicais no leste, pela força da música country e dos negro spirituals, até chegar na cena contemporânea do século XXI.Entre os nomes que integram o repertório, podem ser encontrados compositores como Louis Moreau Gottschalk, George Gershwin, Cole Porter, Scott Joplin, Aaron Copland, Charles Ives, John Cage e Philip Glass.