João Maldonado Trio toca sucessos do rock no 373

O João Maldonado Trio apresenta releituras de clássicos do rock nesta quinta-feira (15), às 21h, no Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373). O show pretende apresentar novos arranjos para canções já muito conhecidas e amadas pelo público. Ingressos na plataforma Tri.RS, em valores de R$ 35,00 a R$ 70,00.Entre as canções que compõem o repertório, estão sucessos como Come Together, Norwegian Wood, Voodoo Child, Nunca Mais Voltar, Vem Pra Cá e Dia Especial. Além disso, João Maldonado pretende interpretar canções autorais do grupo no piano, acompanhado por André Mendonça no baixo acústico e Dani Vargas na bateria. Além do rock, o pianista também promete navegar entre estilos, apostando na improvisação típica do jazz.