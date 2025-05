Icônico teatro bar Porto de Elis é figura central em filme sobre a história cultural do estado

Criado com o intuito de registrar um capítulo significativo da história da cidade de Porto Alegre, o documentário Porto de Elis tem sessão de pré-estreia nesta quinta-feira (15), às 19h. Com direção de Flavia Gazola e roteiro de Renato Del Campeão, o longa-metragem chega à Cinemateca Paulo Amorim (rua dos Andradas, 736) para resgatar a história de um dos espaços mais importantes da efervescência cultural do estado do Rio Grande do Sul. Além dos ingressos obtidos na bilheteria do cinema, por R$ 8,00 e R$ 16,00, também é possível assistir gratuitamente no perfil do YouTube @medicaltv.O teatro bar Porto de Elis funcionou entre 1984 e 1994 na cidade de Porto Alegre, logo depois do fim do regime militar no Brasil. Situado na avenida Protásio Alves, o local foi palco para o surgimento de muitos movimentos sociais de estímulo à criatividade e à cultura, sendo responsável por revelar e promover artistas como Adriana Calcanhotto, Fernanda Abreu e Zélia Duncan.Através do documentário produzido, a ideia é prestar homenagem à história desse espaço cultural, que também foi muito relevante para a moda, os costumes e os comportamentos na cidade. Entre as temáticas abordadas, também se encontram questões como a importância do VHS na democratização da produção audiovisual e o pioneirismo do Porto de Elis na instalação do Primeiro Circuito Interno de TV em bar.