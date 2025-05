Amanda Gabana mescla linguagens artísticas no lançamento de seu primeiro EP

O Teatro de Câmara Túlio Piva recebe um show especial da cantora Amanda Gabana nesta quarta-feira (14). A partir das 20h, a artista ocupa o palco do Espaço 512 (rua da República, 575) com seu espetáculo Continente. Os ingressos já estão à venda através da plataforma Sympla, em valores que variam entre R$ 20,00 e R$ 40,00.O novo espetáculo é baseado no encontro da música com a dramaturgia e as artes visuais. A partir da performance de composições próprias, a cantora também traz ações e efeitos que fazem parte de uma proposta de teatralidade - com direção cênica assinada pela realizadora Paula Finn.Além da cantora, a apresentação também conta com a participação de Kevin Brezolin na guitarra, Gabriela Lery no baixo, Pedro Saul nos teclados e Milena Barros na bateria. No repertório, estão integradas canções autorais do EP de estreia da artista, Continente, que dá nome ao espetáculo.