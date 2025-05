5 a Seco retorna a Porto Alegre em show no Opinião

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) é palco para a mais nova turnê da banda 5 a Seco, que chega na cidade de Porto Alegre nesta quinta-feira (15). Após um hiato de cinco anos, o grupo retoma apresentações para interpretar as faixas de seu disco Sentido, lançado em 2024. Na capital gaúcha, o concerto tem início às 21h, e os ingressos são vendidos no Sympla, a partir de R$ 55,00.A apresentação pretende apresentar uma setlist extensa do álbum mais recente do grupo, que foi gravado com a participação especial do músico Chico Buarque. Entre destaques do repertório, encontram-se canções como Deixa eu gostar de você, Comédia de enganos, Plano A, e outras faixas autorais significativas.De acordo com os integrantes do grupo, o novo disco Sentido se diferencia dos demais pois aborda temáticas que não tinham sido exploradas com profundidade anteriormente pela banda. "O álbum fotografa um amadurecimento que está expresso no assunto das canções, na elaboração dos arranjos", afirma o instrumentista Vinícius Calderoni.