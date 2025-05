Museu do Hip Hop desenvolve exposição que marca um ano da enchente

O Museu da Cultura Hip Hop RS (rua Pq. dos Nativos, 545) inaugura sua mais nova exposição Reconstrução Hip Hop, que pretende relembrar a força do povo gaúcho frente às enchentes que atingiram o estado em 2024. No momento em que a tragédia climática completa um ano, a mostra reúne uma série de obras artísticas que evidenciam o papel que a comunidade do hip hop pode desempenhar em momentos de crise e necessidade.Durante as enchentes, o museu do hip hop atuou como um ponto significativo de coleta e distribuição de donativos. Entre o total arrecadado, encontraram-se mais de 300 toneladas de doações e 500 mil reais, que foram dedicadas à reconstrução de 58 instituições ao longo de todo o Estado. Nesse sentido, segundo o coordenador do centro cultural Rafa Rafuagi, a ideia dessa exposição é, justamente, relembrar do trabalho que foi realizado ao longo do último ano. "A exposição de longa duração não busca memorar um evento trágico, mas sim, foi proposta com o objetivo de evidenciar a força coletiva que surge através do Hip Hop”, explica.