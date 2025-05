Kevin Johansen une música, desenho e alegria em show que conquista Porto Alegre

Com voz grave e talento para compor baladas românticas ao violão, o músico Kevin Johansen poderia apresentar um show com canções suas bem conhecidas pelo público. Mas o argentino gosta de experimentar, brincar e mesclar ritmos e idiomas nas suas músicas. E agregou um novo componente em sua apresentação: a parceria com o artista Liniers, que produzia um desenho ao vivo, a cada canção, que era exibido em tempo real por um telão.

Foi mais um ingrediente de descontração no espetáculo no auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre, na semana passada. Além de música e arte, a noite teve muita conversa e sintonia com o público, que reagia com risadas e surpresa às imagens produzidas por Liniers, por vezes, desconcertantes e que tiravam um pouco da atenção das canções.

A cada música, artista Liniers produzia uma nova ilustração, deixando o público, por vezes, desconcertado EVANDRO OLIVEIRA/JC

A comunicação dos artistas se deu em português, portunhol e espanhol – questionada se entendia o idioma, a plateia reagiu com um enfático sí!

Era uma audiência entusiasmada, embora pequena para o local do show – apenas a plateia baixa foi ocupada e, embora cheia, não chegou a lotar. Apesar disso, Kevin Johansen entregou-se ao espetáculo com alegria e nostalgia – “quanto tempo, Porto Alegre!”, disse algumas vezes, repetindo como estava feliz por voltar à cidade.

O show, que no Brasil também passou por Rio de Janeiro e São Paulo, começou com Road Movie, passando por outras canções em espanhol. Teve ainda bons momentos com Modern love, de David Bowie, Mc Guevara's o Che Donald's – que Johansen contou que compôs ao ver um monte de produtos com a estampa de Che Guevara sendo vendidos – a bonita La hamaca, mais brincadeiras com fonemas em uma música cantada em francês e até troca de papéis entre Johansen e Liniers – o primeiro foi desenhar e o segundo cantar.

Kevin Johansen deixou evidente sua felicidade em estar de volta à Capital gaúcha EVANDRO OLIVEIRA/JC

O show voltou com mais ênfase no talento musical do argentino com Sos tan fashion e a balada romântica Luna de Porto Alegre, que arrancou fortes aplausos do público e botou boa parte do auditório a cantar, assim como em Anoche Soñé Contigo, que fechou a apresentação.

No bis, o Araújo Vianna virou carnaval, como todo mundo em pé e dançando – algumas dezenas de pessoas no próprio palco – nas animadas Guacamole e Cumbiera intelectual.