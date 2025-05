Natura Musical abre inscrições para artistas e bandas que buscam patrocínio

O Natura Musical abre inscrições para seu edital 2025/2026, que seleciona novos projetos musicais que buscam patrocínio ao longo do próximo ano. A procura é por artistas e bandas que trabalhem profissionalmente no mercado da música e desejam lançar discos autorais, além de realizar shows ao longo do território nacional. As inscrições seguem até às 17h do dia 26 de março, e devem ser realizadas através do site.Na categoria Novos álbuns e turnês, os projetos apresentados podem ter uma diversidade de formatos, como álbum, EP, vinil, shows e turnês. Nos editais regionais, é possível se inscrever tanto em Novos Álbuns e Turnês quanto em Programação ao Vivo.Neste ano, o valor total do patrocínio para os artistas resulta em R$ 4 milhões, com a combinação de recursos próprios e incentivados. Destes, 20% são destinados especificamente para projetos de artistas e bandas da região Amazônica.