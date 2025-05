Orquestra Theatro São Pedro apresenta concerto dedicado a Haydn nesta quinta-feira

A Orquestra Theatro São Pedro sobe ao palco do Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1.089) na quinta-feira (15), às 20h, com um concerto inteiramente dedicado à obra do austríaco Joseph Haydn (1732-1809), um dos mais importantes compositores do período clássico. O espetáculo integra as comemorações dos 40 anos recém-completados da orquestra e também festeja os 50 anos da violinista paulista Elisa Fukuda, solista convidada para a apresentação. Ingressos a partir de R$ 10,00, pelo site do Theatro São Pedro e no Multipalco, no dia da apresentação.Antecessor de outros grandes nomes, como Mozart e Beethoven, Haydn é considerado o pai da sinfonia e dos quartetos de cordas. Fukuda vai interpretar o Concerto para Violino nº 2 em Sol Maior, e o concerto inclui outras duas peças importantes de Haydn: a Serenata para Cordas e a Sinfonia nº 45 em Fá Sustenido Menor, também conhecida como a Sinfonia do Adeus ou Despedida. A regência e direção artística é de Evandro Matté.