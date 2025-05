Cassandra Calabouço, Britney Federline e Miltinho Talaveira discutem seus discos favoritos no Espaço 373

Nesta quarta-feira (14), o Sarau Meus Discos e Nada Mais retorna ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373), para sua quarta edição. Desta vez, a temática abordada é de Trilhas de Novela, com a participação da roteirista e diretora Britney Federline, a drag queen Cassandra Calabouço e o comunicador Miltinho Talaveira. O sarau tem início às 20h, e os ingressos estão disponibilizados na plataforma Tri.RS, entre R$ 25,00 e R$ 70,00. Nesta edição do sarau, cada um dos convidados de diferentes áreas são convidados a apresentar seus discos e faixas favoritas relacionados com a temática. Realizado mensalmente, cada edição do projeto traz temas que pautam a seleção dos trabalhos escolhidos pelos convidados. "A ideia é apresentar obras que a gente tenha conexão emocional e histórias para contar”, afirma a jornalista, pesquisadora musical e criadora da iniciativa Bruna Paulin.