Show do Raça Negra é uma das atrações gratuitas da Semana S do Comércio

A Semana S do Comércio chega à cidade de Porto Alegre neste mês de maio. A programação, que inclui atividades nas áreas de desenvolvimento empresarial, educação, lazer, saúde, esporte e turismo, é realizada na próxima sexta-feira (16), na Sede da Fecomércio-RS (rua Fecomércio, 101) e no sábado (17) no Parque da Redenção. As atrações têm entrada franca.



Entre os destaques da programação, está incluída uma palestra com o jornalista William Waack, que deve falar sobre sua trajetória como comunicador e analista político, com 50 anos de carreira. A atividade acontece às 19h30min de sexta-feira, e os ingressos gratuitos devem ser adquiridos antecipadamente através da plataforma Sympla.



No sábado, por sua vez, além de ser possível participar de oficinas e workshops variados, os frequentadores também poderão assistir um show da banda Raça Negra, a partir das 19h. Em seu repertório, o grupo deve apresentar sucessos como Cheia de Manias, Cigana e Doce Paixão.



Programação da Semana S do Comércio em Porto Alegre

16/05 (sexta-feira)

Local: Sede da Fecomércio-RS (Rua Fecomércio, 101)

Agenda:

19h30: Palestra com o jornalista William Waack

17/05 (sábado)

Local: Parque da Redenção

Agenda:

10h às 18h: Orientação em saúde Bucal

10h às 18h: Mesa Brasil - Cozinha Móvel Sesc

10h às 18h: Totem com jogos interativos

10h às 18h: Totem que gera imagens com IA com profissões

10h às 18h: Oficina de customização de camisetas

10h às 18h: Oficinas culturais

10h às 18h: Escola do Chimarrão

10h às 18h: Caminhada com grupos de idosos do Sesc Maturidade Ativa

10h às 18h: Mostra dos trabalhos do grupo Pedacinhos de Amor

10h às 18h: Mostra do Programa Sesc Envolva-se

10h às 18h: Espaço Beleza e Bem-Estar, com serviços de beleza

10h às 18h: Exame de tipagem sanguínea

10h às 18h: Programando o Robô Humano - ação Senac

10h às 18h: Oficina de design com construção coletiva

10h às 18h: Workshop para pequenos empreendedores

10h às 18h: Orientação de planejamento financeiro

10h às 18h: Análise de coloração pessoal

10h às 18h: Workshop de Gastronomia do Unisenac

10h às 18h: Orientações sobre cuidados relacionados à hipertensão arterial e aferição de pressão

19h às 20h30: Show de encerramento, com Raça Negra