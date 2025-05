Renan Santos discute a convivência famíliar em nova mostra artística

A Nieto Atelier e Galeria (av. Lucas de Oliveira, 432) recebea exposição Filhos, de Renan Santos. Em cartaz até o dia 27 de maio, a mostra reúne 20 obras do artista, que discutem temáticas em torno dos desafios e afetos que circundam a convivência familiar. A visitação gratuita fica aberta de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h e aos sábados, das 10h às 14h.A série foi iniciada pelo artista retratando cenas cotidianas da infância, mas com um caráter um pouco exagerado e fantasioso. Nas imagens criadas, as crianças eram monstruosas, o que visava retratar momentos turbulentos vividos por Santos na época.Em 2021, no entanto, quando sua filha Nina nasceu, o artista decidiu retomar e reformular a produção das obras. “Meu lado pai de coração mole falou mais alto e eu decidi então transformar os personagens de monstros para animais antropomorfos, assim como faço de costume no meu trabalho autoral, deixando assim as cenas mais leves.