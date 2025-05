Festival Sul em Dança ocupa o palco do Teatro FIERGS nesta semana

O maior festival de dança do estado retorna para Porto Alegre para mais uma edição em 2025. A partir desta terça-feira (13), até o próximo domingo (18), o projeto Sul em Dança promove uma programação de diversas atividades relacionadas com essa linguagem artística, incluindo apresentações competitivas, espetáculos e mostras estudantis. O evento acontece no Teatro FIERGS (av. Assis Brasil, 8.787), e os ingressos custam entre R$ 19,80 e R$ 100,00, na plataforma Sympla.Entre os pontos altos da programação, destaca-se o Espetáculo de abertura, realizado na quarta-feira (14). A apresentação, iniciada às 19h, conta com presença dos bailarinos Maria Eduarda, Thomé Marchi, Bruno Manganelli e Júlia Xavier, premiados na edição comemorativa de 20 anos, além da participação de outros nove grupos de dança. Na edição deste ano, o festival selecionou o tema Celebrando a dança, transformando vidas, como forma de confirmar seu compromisso com a inclusão social no ambiente da dança. Sob a direção da empreendedora cultural Margit Kolling, o evento pretende dar espaço para talentos e histórias que muitas vezes não poderiam ser revelados de outra forma.