Festipoa Literária tem início nesta terca-feira buscando autores fora dos cânones

Nesta terça-feira (6) tem início a 14ª edição da FestiPoa Literária, um dos maiores eventos gratuitos de celebração da literatura do Estado. Com a curadoria das poetas mariam passah e Luna Vitrolira, a programação de 2025 inclui uma série de atividades culturais, como a realização de mesas de debate, lançamentos de livros e shows musicais, divididos por oito espaços artísticos da cidade de Porto Alegre - o Centro Cultural da Ufrgs, o Goethe-Institut, o Espaço Cultural 512, o Bar Venezianos, a Biblioteca Comunitária Girassol, a livraria Paralelo30 e o Teatro Simões Lopes Neto. Neste ano, homenagens especiais são concedidas ao escritor Jeferson Tenório e à multi-artista Valéria Barcellos, recebidos pelo anfitrião José Falero.



Fundada em 2008 por um grupo de amigos, a FestiPoa já nasceu com um caráter muito bem definido: é um evento que, acima de tudo, pretende dar lugar para vozes que normalmente escapam do cânone do que é considerada a “literatura tradicional". Nesse sentido, da mesma forma que suas antecessoras, a edição deste procurou dar continuidade a essa herança. “A ideia é, justamente, ampliar a presença das autorias negras, abrir para a literatura indígena, que é algo que a gente não está tão acostumada a ver, falar sobre as questões latino-americanas e, claro, trazer também a temática das dissidências sexuais”, explica a curadora miriam passah.



Uma das primeiras atividades da programação, a mesa intitulada De Mãe para Filho: Raízes que florescem exemplifica muito bem o caráter das temáticas abordadas. O evento, organizado também como uma celebração do Dia das Mães, procura discutir questões da herança, partilha e transmissão que envolvem essa relação significativa.



Na mesa, marcam presença o cantor Criolo e o autor Jeferson Tenório, ao lado de suas mães Maria Vilani e Sandra Inês Tenório. A escolha dos participantes se deu, entre outros fatores, por ambos os artistas apresentarem, à sua maneira, a questão da maternidade como uma constante nas suas produções artísticas: enquanto Tenório explora as complexidades dessa relação em seu livro Estela sem Deus, Criolo chegou a produzir um disco musical completo com a parceria de sua mãe, o trabalho Sobre Viver.



“Eu acredito que eu venho dessa raiz que é a Maria Vilani. Acho que eu sou uma ramificação da grandiosidade dessa pessoa, desse ser. E, a partir do momento em que ela divide com a família o olhar dela de mundo, com os seus posicionamentos em relação a tudo aquilo que que lhe toca, também acho que um tanto disso acaba sendo refletido naquilo que eu que eu acabo produzindo na minha arte”, conta Criolo, sobre a relação dos dois.



Outra atividade de destaque que acontece no dia de inauguração da programação é a mesa de discussão sobre Travessias e (auto)ficções, com a participação de ambos os homenageados da edição - Jeferson Tenório e Valéria Barcellos - além do anfitrião do evento José Falero.



Da mesma forma que ocorre com a maternidade, a temática da ficção também é algo que permeia todas as obras produzidas pelos participantes desse bate-papo. Valéria, por exemplo, que trabalha como atriz tanto nos palcos quanto nas telas, é forçada a se confrontar com a relação entre a realidade e a ficção todos os dias durante sua produção. “Tem vezes que isso se confunde, sem dúvidas. É uma linha muito fininha, assim. Mas eu tenho tentado fazer com que com que isso não seja algo que impede ou atrapalhe o processo de realmente transformar as vivências em arte e trazer a arte para as minhas vivências”, comenta a artista. “E eu acho que também é algo que nos liga, Jeferson, eu e Falero. Mostra que apesar de parecer que os nossos direcionamentos são opostos, diferentes, na verdade a gente se cruza em algum momento”.



Além disso, Valéria também vai participar de outras duas atividades significativas nessa edição da Festipoa Literária. Somado ao lançamento de seu novo livro Musos, produzido ao lado da poeta Clara Averbuck, que vai acontecer na sexta-feira (16), a artista marca presença, ainda, no show de encerramento da programação, realizado no domingo (18) no Teatro Simões Lopes Neto. Essa atividade, que é a única que tem entrada paga (com ingressos no site do Theatro São Pedro), será realizada por Amaro Freitas, um dos maiores nomes do piano gaúcho dos dias atuais.



Por fim, outro momento muito aguardado que tem a presença de um dos homenageados da festa, é o encontro que discute literatura e educação, na quinta-feira (15). A atividade, fechada para alunos de escolas públicas do Estado, une participações do escritor Jeferson Tenório, da rapper Cristal e do poeta Sérgio Vaz.



O autor de livros como O Avesso da Pele e De onde eles vêm destaca constantemente o poder da literatura e da educação como forças sociais transformadoras. Tenório, que procura sempre integrar o meio educacional de alguma forma em suas narrativas, fala da importância de se produzir discussões como essa, justamente, no meio literário.



“Os professores e o ambiente escolar, acadêmico têm que ganhar protagonismo nas nossas histórias. Faz parte do meu projeto literário ter essa ideia da educação: em todos os meus livros, a escola aparece. Isso faz parte justamente, não só da minha experiência, mas dessa minha necessidade de discutir o lugar da educação na sociedade. E eu acho que a literatura é um meio muito poderoso de a gente conseguir fazer uma reflexão sobre isso”.

PROGRAMAÇÃO:



13 de maio, terça-feira

18h - Mesa Travessias e (auto)ficções

Com Jeferson Tenório, Valéria Barcellos e José Falero

Mediação: Adriana Couto

Participações especiais: Helena Meireles e Negra Jaque

Salão de Atos da UFRGS



20h - Mesa 1: De Mãe para Filho: Raízes que florescem

Com Maria Vilani, Sandra Inês de Souza Tenório, Criolo e Jeferson Tenório

Mediação: Luna Vitrolira

Salão de Atos da UFRGS





14 de maio, quarta-feira

17h - Mesa 2: Descolonizando os afetos na literatura contemporânea: outras formas de cura e liberdade

Com Geni Núñez e Clara Averbuck

Mediação: Bruna Santiago e Alice Souto

Centro Cultural UFRGS/Sala Jacarandá/3º andar



18h30 às 20h30 - Atividade para crianças: Leituras de livros de Eliane Potiguara e autoras indígenas. Mediação de leitura: Joseane Menezes Marcílio e Maria Heloisa da Rosa, bibliotecárias da Biblioteca Comunitária Girassol

Local: Biblioteca do Instituto Goethe



19h - Mesa 3: Autorias sapatão - Tema ou existências?

Com Angélica Freitas e Marilia Floôr Kosby.

Mediação: Dani Langer



20h15 - Cacica Kerexu Takuá apresenta o Centro de Referência Indígena Afro do Rio Grande do Sul



20h30 - Mesa 4: Quando as árvores contam e cantam

Diálogo entre Carola Saavedra e Eliane Potiguara

Mediação: Ana Dos Santos

Auditório do Instituto Goethe



15 de maio, quinta-feira



14h - Encontro literatura e educação

Com Cristal, Jeferson Tenório e Sergio Vaz

Mediação: Jorge Fróes

* Atividade fechada para escolas públicas. Informações:



Salão de Atos da UFRGS



18h30 - Mesa 5: Eisejuaz - Literatura fora da caixa

Com Mariana Sanchez e Liliam Ramos

Mediação: Julia Dantas



20h - Mesa 6: Distopia e utopia em disputa: entre o novo realismo e a ficção científica

Com Jeferson Tenório e Taiasmin Ohnmacht

Mediação: Lilian Rocha

Salão de Atos da UFRGS/Sala 2



20h30 - Lançamentos de livros da coleção Poesiatem, do Estúdio MAR



Roberta Fofonka – MULA

Alex de Cassio – Plexos nervosos amornados e coloridos

Gal Freire – Faquiresa

Mediação: Fernanda Vivacqua

21h30 - Recital METAPOEMA, de Antonio Marinho



22h - Show Saraval, Valéria Barcellos e banda

Espaço Cultural 512



16 de maio, sexta-feira



18h30 - Mesa 7: Narrativas da memória

Com Eliane Marques, Luna Vitrolira e Marcelino Freire

Mediação: Jorge Pereira



20h - Mesa 8: Entre mapas reais e ficcionais

Como a língua e a literatura constroem e ressignificam imaginários sobre os territórios

Com Sergio Vaz e Antonio Marinho

Mediação: Marcelino Freire

Auditório do Instituto Goethe



21h30 - Lançamento do livro Musos, de Valéria Barcellos

Venezianos Pub



17 de maio, sábado



11h - Sarau Marginal - Conceito Arte convida Sergio Vaz

15h - Lançamento e sessão de autógrafos de O diálogo com os ossos e A engenheira da memória, de Pedro Carrano

16h - Lançamento e sessão de autógrafos de Na saúde e na doença, de Olavo Amaral

Livraria Paralelo 30

18h - Mesa 9: Literatura de autorias não binárias - escrevendo fora das curvas

Com Cris Judar, Tom Grito e Mariam Pessah

19h30 - Mesa 10: Trajetórias e encruzilhadas: vivendo de arte

Com Amaro Freitas, Negra Jaque e Rafa Rafuagi



20h30 - Lançamento e sessão de autógrafos de Flores da batalha, de Sergio Vaz



21h30 - Sarau Peixe Voador, com Patricia Palumbo

Convidados: Cristal, Sergio Vaz e Tom Grito



23h - DJs Posada e ricktocadisco

Espaço Cultural 512



18 de maio, domingo



20h - Show Y'Y, Amaro Freitas, com participações de Luna Vitrolira e Valéria Barcellos

Teatro Simões Lopes Neto

Ingressos: https://theatrosaopedro.rs.gov.br/show-amaro-freitas