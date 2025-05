Fernando Schmitt analisa a história e a evolução da fotografia em curso no Instituto Ling

O professor, fotógrafo e jornalista Fernando Schmitt estará no Instituto Ling (João Caetano, 440) a partir do dia 15 de maio para ministrar o curso Fotografia: uma história de desejos. Serão quatro encontros, sempre nas quintas-feiras, às 19h, para abordar a história e a evolução desta técnica capaz de registrar para a eternidade uma pessoa e um instante.Durante as aulas, o professor proporá reflexões sobre o fazer fotográfico ao longo das décadas, analisando imagens feitas por amadores e profissionais, artistas e cientistas, câmeras analógicas e inteligência artificial. Serão comparadas as diferenças e semelhanças entre os tipos de retrato em diversos tempos, do daguerreótipo à selfie, assim como a possibilidade da fotografia mostrar o que ainda não foi visto – de locais mais inacessíveis a povos isolados e culturas exóticas.As inscrições para o curso, com os quatro encontros, custam R$ 368,00 e podem ser feitas no site ou na recepção do centro cultural. Professores da rede pública de ensino podem solicitar bolsa de estudo com 80% de desconto, e associados do Fotoclube Porto-Alegrense têm 10% de desconto – ambos podem ser requeridos pelo e-mail [email protected]