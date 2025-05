Cinemateca Capitólio exibe 'Anhangabaú', de Lufe Bollini, na Bienal do Mercosul

Nesta terça-feira (13), às 21h, a Cinemateca Capitólio (R. Demétrio Ribeiro, 1.085) recebe uma sessão especial da Bienal do Mercosul com a exibição do documentário Anhangabaú, de Lufe Bollini. Premiado no Festival de Gramado com o Kikito de melhor documentário de longa-metragem nacional, o filme destaca a memória indígena e artística no coração da cidade de São Paulo. A entrada é gratuita, e quem chegar mais cedo poderá acompanhar, a parti das 19h, A Queda do Céu, de Eryk Rocha, e João de Una tem Boi, de Pablo Monteiro, que acompanham temáticas de luta por território, memória e re-existência. Em uma narrativa polifônica, Anhangabaú acompanha três experiências distintas na cidade de São Paulo em confronto com os impactos da transformação urbana. A comunidade Guarani Mbya, lida com as pressões do crescimento da cidade. No centro, a Ouvidor 63 se consolida como a maior ocupação artística da América Latina. No Bixiga, o Teatro Oficina Uzyna Uzona, com a presença de Zé Celso Martinez Corrêa (1937-2023), mantém viva uma das mais potentes arquiteturas cênicas do país, ameaçada por projetos imobiliários vizinhos.A sessão contará com a presença da equipe do Anhangabaú, com Lufe Bollini, diretor e montador, Rafael Avancini, diretor de fotografia e produtor, Nicolas Collar câmera e assistente de produção, e Gustavo Avancini, assistente de produção, para uma conversa após a sessão.