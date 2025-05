Fernanda Copatti e banda Vapor Barato prestam homenagem a Gal Costa na Segunda Maluca

No ano em que Gal Costa completaria 80 anos, o projeto 2ª Maluca presta uma homenagem a uma das maiores cantoras brasileiras. Conduzido pela cantora Fernanda Copatti e a banda Vapor Barato, o show O Nome Dela é Gal estará no Teatro de Câmara Túlio Piva (Rua da República, 575) nesta segunda-feira (12), às 20h. Ingressos, a partir de R$ 50,00, disponíveis no Sympla, na loja Planeta Surf do shopping Bourbon Wallig e na bilheteria do teatro, no dia do evento. O espetáculo destaca, de forma visceral e autêntica, a fase mais roqueira da mãe do movimento tropicalista, mas também passeia por outros momentos dessa intérprete tão plural. Canções de compositores como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Melodia, Rita Lee, João Donato, Waly Salomão, Jards Macalé, Jorge Ben Jor e Djavan estarão no repertório. Além da voz de Fernanda Copatti, a banda Vapor Barato conta com André Paz na guitarra, Gabriela Lery no baixo e Bruno Neves na bateria.