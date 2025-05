Festival Rocha Dura faz estreia em Canoas neste final de semana

O Festival Rocha Dura acontece nesta sexta-feira (9), pela primeira vez na cidade de Canoas. Às 20h, o Brotherhood Tattoo Pub (rua Coronel Vicente, 624 - Canoas, RS) recebe a 34ª edição do evento, com uma programação totalmente gratuita, que deve incluir shows de rock das bandas Cabala, Os Aciderais, Vad.IA, Insólita e The Violent Rocks. Todos os grupos cotados para integrar a edição são locais, formados na região metropolitana de Porto Alegre. Entre as temáticas e sonoridades abordadas pelo grupo, podem ser verificados estilos que vão do rock clássico até o punk rock e o grunge. O Festival Rocha Dura nasceu com o objetivo de incluir artistas e bandas autorais na cena musical de Porto Alegre que normalmente não recebem tanta visibilidade. Atualmente, mais de 95 bandas foram participantes da programação, com a integração de centenas de shows e artistas da região metropolitana.