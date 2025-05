Bandas In Concert acontece nesta sexta-feira (9) no Casarão Cordas & Cordas

A mostra de grupos musicais da equipe Cordas & Cordas, Bandas In Concert está pronta para a sua nova edição de 2025. Nesta sexta-feira (9), às 20h, o Casarão Cordas e Cordas (rua Garibaldi, 1.025) recebe uma série de concertos que pretendem celebrar o pop rock nacional, o heavy metal, o blues e o punk.Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla ou através do Whatsapp de número (51) 99611-4147, no valor de R$ 35,00. Além das apresentações de grupos musicais, o Bandas In Concert também proporciona um conjunto de atrações gastronômicas, com comidas e bebidas que podem ser desfrutadas durante a noite toda.