Bando Gramelô se apresenta na Fundação Ecarta neste sábado (10)

O espetáculo Suíte Gramelô, produzido pelo Bando Gramelô, ocupa o espaço da Fundação Ecarta (av. João Pessoa, 943) neste sábado (10), às 18h. A apresentação pretende costurar os repertórios dos discos individuais de cada um dos integrantes do grupo: Guaipeca, de Leandro Maia, Canções Inerentes de SulimarRass, Viva o Tambor, de Kako Xavier e A Estrada e as Canções, de Cardo Peixoto. A montagem tem entrada gratuita e é transmitida ao vivo no canal de YouTube da Fundação.Através da combinação de composições autorais com releituras de outras obras, o grupo apresenta um rico repertório neste final de semana. Marcado pela diversidade sonora, o quarteto musical se reveza tocando instrumentos como violão, baixo, cavaquinho, ukulelê, viola caipira e bajo quinto mexicano, além de uma percussão que inclui pandeiros, agogôs, tamborins, claves e tambores praieiros e sopapo.