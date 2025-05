'Mundo dos Blocos' oferece brincadeiras e atividades para o público infantil no Shopping Iguatemi

O shopping Iguatemi (av. João Wallig, 1.800) recebe o Mundo dos Blocos, nova atração dedicada ao público infantil. O espaço, recomendado para crianças de 0 a 10 anos, pretende disponibilizar uma série de atividades lúdicas e interativas para o público, como a montagem com blocos, piscina de bolinhas, gangorra e labirinto. A atração funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h, e permanece em cartaz no local até o dia 31 de maio.Para participar, os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do local por R$ 40,00 para 30 minutos de atividades, com possibilidade de tempo extra por R$ 16,00 a cada 15 minutos adicionais. Além disso, crianças menores de três anos devem estar acompanhados de familiares para poder participar.