Telecines retorna após mais de uma década de hiato para se apresentar no Rock n' Bira

Neste sábado (10), a partir das 23h, ocorre a edição do mês de maio da festa Rock N’ Bira. A atração, que ocorre há mais de 16 anos na capital gaúcha, leva apresentações ao vivo de cinco bandas de rock até o Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834), incluindo o grupo autoral Telecines, muito conhecido na cena musical gaúcha. Os bilhetes para assistir o evento estão disponíveis na plataforma Sympla, por R$ 119,00 com open bar incluso.Após um hiato de mais de 12 anos, a banda Telecines volta à ativa trazendo os maiores sucessos de seu repertório. Com influências de bandas como Queens of the Stone Age, The Stooges e Black Rebel Motorcycle Club, o grupo pretende retornar às raízes do rock direto e pulsante, característico de suas produções originais.Além da banda Telecines, também subirão ao palco do Opinião outras quatro bandas tributo: a Hollowbride, que homenageia o Linkin Park; a The Morettis, que toca clássicos do The Strokes; a Vallengrace que interpreta canções do Green Day; e a My Own Prisons, dedicado ao Creed.