ASA Experience Women promove edição especial de Dia das Mães

O Food Hall Country, praça de alimentação do shopping Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80), recebe a segunda edição do ASA Experience Women, evento que procura dar destaque para empreendimentos femininos realizados na cidade de Porto Alegre. As atividades acontecem das 12h às 21h, tanto na sexta-feira (9) quanto no sábado (10), e são abertas para o público geral. Desta vez, o ASA Experience Women pretende realizar atividades em homenagem ao Dia das Mães, comemorado durante o mês de maio. Na programação, destaca-se o talk Mãos e asas na sexta-feira, que procura discutir maternidade atípica, inclusão na infância e empreendedorismo materno.Além disso, outro momento aguardado da programação é um show da cantora Gabi Nogueira, às 19h de sexta-feira. No sábado, por sua vez, chamam atenção as atividades entre mães e filhos, incluindo brincadeiras recreativas, uma oficina criativa e um concerto musical da Cia Lúdica.