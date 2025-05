Novo livro de Mario Pirata discute sensibilidade no cotidiano

O poeta Mario Pirata lança seu novo livro Ciomacio neste sábado (10), às 16h. O evento ocorre na Casa Alice (rua Olavo Bilac, 188), que faz parte da FeirAlice, e tem entrada gratuita. Antes da sessão de autógrafos com o escritor, também será realizado um sarau poético, na modalidade de microfone aberto.



Com coordenação editorial e design gráfico de Clô Barcellos, o livro foi concebido com o objetivo de relatar a sensibilidade que ainda existe no meio cotidiano. Tematicamente, Ciomacio aborda uma série de situações do dia a dia, cada uma demonstrando a beleza dos fatos banais e muitas vezes improváveis.



O poeta Ricardo Silvestrin comenta que a obra apresenta um caráter qualitativo similar às outras obras de Pirata. "Seu gosto pelo inusitado, pelo humor na solução dos conflitos e dos poemas, pela sonoridade das rimas internas e externas, tudo isso está mais uma vez aqui presente”.