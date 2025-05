Teatro Feevale recebe 'Dois de Nós', nova peça de Antonio Fagundes e Christiane Torloni

Um dos casais mais icônicos do cinema e da televisão, Antonio Fagundes e Christiane Torloni, encontram-se nos palcos pela primeira vez através da peça Dois de Nós, dirigida por José Possi Neto. Após uma temporada de sucesso na cidade de São Paulo, o espetáculo chega ao Rio Grande do Sul com duas apresentações no Teatro Feevale (Universidade Feevale, RS-239, 2755, Campus II - Novo Hamburgo), realizadas às 21h deste sábado (10) e às 19h de domingo (11). É possível adquirir ingressos pela plataforma Blueticket, entre R$ 110,00 e R$ 130,00.



Com texto inédito de Gustavo Pinheiro, o novo espetáculo dos artistas acompanha a história de dois casais de gerações diferentes, que se encontram em um quarto de hotel. A partir da revelação de segredos e mentiras, os grupos são forçados a enfrentar uma série de desafios que mudarão sua vida e seu futuro.



De acordo com Fagundes, o objetivo da peça é, acima de tudo, fazer os espectadores rirem. "A peça propõe um jogo muito prazeroso e divertido para os atores e mais ainda para a plateia", afirma.