Júlia Pezzi Trio mescla jazz com ritmos brasileiros em show no Espaço 373

O grupo Júlia Pezzi Trio se apresenta no palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) na noite desta sexta-feira (9). A apresentação, que tem início às 21h, conta com um repertório de jazz, que abrange temáticas latino americanas, em canções de artistas nacionais e internacionais. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 90,00 e podem ser adquiridos na plataforma Tri.RS.Além da cantora Júlia Pezzi, o trio também é composto pelo guitarrista Matheus Wendt e o baterista Luke Faro. Em suas composições, a banda é conhecida por mesclar uma série de gêneros musicais, como o samba, o candomblé, o blues, a chacarera, o groove, a balada e o swing.Entre as canções que integram o repertório desta sexta-feira, encontram-se Windows, de Chick Corea, Body and Soul de Duke Ellington e clássicos de Hugo Fattoruso, Daniel Maza, Arismar do Espírito Santo, Hermeto Pascoal e João Donato, entre outros.