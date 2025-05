Festival Sul Universal leva música e convivência para Lajeado neste domingo

O Festival Sul Universal chega pela primeira vez à cidade de Lajeado neste domingo (11). A partir das 17h, o Teatro Univates (av. Avelino Talini, 171 - Lajeado) recebe uma série de apresentações musicais promovidas pelo evento, envolvendo grandes nomes da música nascidos no Rio Grande do Sul. A entrada para o festival é gratuita, realizada mediante a retirada de ingressos na Biblioteca Univates.Entre as atividades do evento, destaca uma apresentação do violonista Lúcio Yanel, que vai dividir o palco com seu companheiro de instrumento Thiago Colombo. Em sua performance, os artistas pretendem unir suas habilidades e interpretar canções que ficaram marcadas na história da música regional sulina.Além disso, também se apresenta a cantora Shana Müller, que fará um show em homenagem à tradição da música latino-americana. Sobe ao palco, ainda, o grupo Instrumental Picumã, que, através da apresentação de suas canções, busca valorizar a sonoridade do choro e da bossa nova.