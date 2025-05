Orquestra de flautas transversais da Ufrgs é atração da série Concertos Capitólio

Às 11h deste sábado (10), ocorre a terceira apresentação da série Concertos Capitólio, promovida pelo grupo ARSIS, a orquestra de Flautas Transversais da Ufrgs. Com entrada gratuita, a performance é realizada no palco da Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085), e conta com a participação de profissionais egressos, estudantes de graduação, pós-graduação e extensão do Departamento de Música da universidade.Em seu espetáculo, o ARSIS pretende apresentar tanto obras originais, quanto arranjos de compositores importantes para a história da música. Entre os nomes incluídos, encontram-se Joseph Bodin Boismortier, Edvard Grieg, Chiquinha Gonzaga, Ary Barroso, Ramón Sixto Ríos e Ivanov Basso.Além do grupo, também se apresentarão o violonista Samuel Brum e o pianista Yuri Miorelli, responsáveis por realizar a abertura do espetáculo.