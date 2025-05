Bethy Krieger, Adriano Trindade e White Hill se apresentam no Café Fon Fon neste final de semana

O Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22) de Porto Alegre sedia três atrações especiais neste final de semana. Na sexta-feira (9), quem sobe ao palco é a instrumentista Bethy Krieger, que apresenta um repertório para piano solo de músicas populares, como San Vicente de Milton Nascimento ou Lambada de Serpente de Djavan. Já no sábado (10), o músico Adriano Trindade realiza uma apresentação que aposta em uma mescla do Samba Jazz com ritmos africanos. No domingo (11), por fim, a cantora White Hill interpreta alguns dos maiores sucessos do seu álbum autoral Quizzer Woman, além de covers nacionais e internacionais. Todos os shows têm início às 21h.Para a apresentação de Bethy Krieger, os ingressos custam R$ 30,00, caso sejam reservados antecipadamente pelo telefone (51) 99880-7689, e R$ 40,00 na hora do evento. No show de Adriano Trindade, por sua vez, os valores são de R$ 60,00 e R$ 70,00, e no de White Hill, de R$40,00 e R$50,00, disponibilizados por meio da mesma dinâmica. No concerto de Trindade, os bilhetes também podem ser comprados no Sympla.