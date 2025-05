Nova montagem de dança do Espaço n transita entre o real e o invisível

O espetáculo de dança Voxel, dirigido por Driko Oliveira, chega à Sala Álvaro Moreyra (av. Erico Verissimo, 307) na noite deste sábado (10). O evento tem início às 20h, e o elenco é composto unicamente por estudantes do Espaço Criativo n: Aléxia Chaves, Camila Wood, Du Pascal, Rafael Sky e Tami Melegari. Os ingressos, por sua vez, custam entre R$ 20,00 e R$ 40,00 e podem ser adquiridos pelo Sympla ou no local do evento.Tematicamente, a apresentação pretende abordar a transposição da imagem para o pensamento humano. "O espetáculo consiste em buscar um paradoxo entre o real e o abstrato, discorrendo sobre o que está além da superfície: o não dito, o invisível e o reprimido", comenta Oliveira.O Espaço n, responsável por promover o espetáculo, trata-se de um espaço cultural com a ênfase na dança na cidade de Porto Alegre. Ao longo de seus dez anos de atividade, já sediou montagens como Radiodance, Parte de Nós e Like.